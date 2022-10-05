В горчичном платье и синих лодочках: принцесса Уэльская в ярком луке приехала в родильное отделение

Принцесса Уэльская Кэтрин сегодня неожиданно посетила родильное отделение Королевской больницы округа Суррей, в Гилфорде. Для появления на публике новоиспеченная принцесса выбрала платье горчичного цвета.

Кэтрин возобновила исполнение своих королевских обязанностей после траура по королеве Елизавете II и сегодня днем была сфотографирована входящей в больницу.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

На ней было красивое платье из крепа с V-образным вырезом на декольте, поясом на талии и юбкой-плиссе от Karen Millen. Кейт дополнила свой шикарный наряд парой синих замшевых туфель на каблуках и серьгами с подвесками. Сделала дневной макияж и красивую укладку волнами.

Приехала принцесса для того, чтобы узнать о том, какую поддержку тут оказывают беременным женщинам и молодым матерям, чтобы обеспечить им наилучший уход во время беременности и после рождения ребенка. Как маме троих детей Кэтрин небезразлична судьба англичанок.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В родильном отделении Королевской больницы округа Суррей ежегодно рожают и получают уход около 3000 младенцев. В мае 2022 года это подразделение получило золотую награду ЮНИСЕФ за инициативу "Дружелюбие к ребенку" в знак признания его выдающейся работы в поддержку вскармливания младенцев и отношений между родителями и младенцами.

В прошлый свой выход принцесса Кейт вместе с мужем принцем Уильямом посещала Уэльс. Тогда Ее Высочество была в красном пальто от LK Bennett.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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