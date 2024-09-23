В гороховом костюме и жемчужных украшениях: принцесса Анна приехала в Нидерланды

Королевская принцесса возложила венок во время Мемориальной службы по воздушно-десантным войскам в ознаменование 80-й годовщины операции "Маркет Гарден" на военном кладбище в Остербеке.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

74-летняя принцесса приехала на мероприятие в сером костюме в принт горох, который состоял из короткого жакета и прямой юбки, а также была обута в черные замшевые туфли на невысоких каблуках. У Анны на пальце было помолвочное кольцо с сапфиром и ее обручальное кольцо из валлийского золота, в ушах жемчужные серьги и колье на шее, а на запястье часы на черном кожаном ремешке. Волосы принцессы были собраны в ее фирменную прическу, которую она носит всегда и яркой помадой Ее Высочество подчеркнула губы.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлом месяце принцесса Анна отпраздновала 74-летие, а мы вспоминали десять неизвестных фактов о любимой дочери принца Филиппа. С тех пор ее рабочий график еще не был насыщен событиями.

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