В гороховом платье и эспадрильях: герцогиня Софи отправилась в зарубежную поездку

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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60-летняя супруга принца Эдварда была запечатлена в городе Сараево - столице Боснии и Герцеговины, где она находится в рамках трехдневного визита в страну, куда приехала, чтобы отметить 30-ю годовщину геноцида в Сребренице.

Герцогиня Софи в первый свой день визита была одета в синее платье-рубашку в мелкий горох и с кремовыми воротником и манжетами, а также плиссированным подолом от Prada, обута в светлые эспадрильи на платформе от Toms. Образ Софи дополняли маленькие серьги-кольца Giulia Barela Jewelry, любимая золотая подвеска на шее и несколько колец, а в руках она держала очки от солнца от Stella Mccartney.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Во время этой поездки мы увидим еще несколько образов Софи.

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Несколькими днями ранее, напомним, герцогиня появилась на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне. Там она блистала в белом удлиненном жакете Altuzarra и синем платье в мелкий цветочный принт Proenza Schouler, а ее образ дополняли серьги-гвоздики розового золота с бриллиантами от Сhopard и солнцезащитные очки от Сartier.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images