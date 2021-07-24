В гороховом платье и на шпильках: 70 летняя Джилл Байден на открытии Олимпиады в Токио

В гороховом платье и на шпильках: 70 летняя Джилл Байден на открытии Олимпиады в Токио

Первая леди США выбрала для церемонии открытия Олимпиады эффектный образ.

В Токио состоялось официальное открытие летних Олимпийских игр-2020. Делегацию США на Олимпиаде возглавила жена президента Джилл Байден.

Она внимательно следила за "Парадом наций" и с радостью встретила появление на стадионе своей команды.

Джилл Байден / Associated Press

Фотографы запечатлели, как Джилл мило беседовала на трибунах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Джилл Байден и Эммануэль Макрон / Associated Press

Джилл Байден и Эммануэль Макрон / Associated Press

Для такого события миссис Байден выбрала эффектный аутфит. На ней было белое платье длины миди по фигуре в черный крупный горох с драпировкой на юбке.

Джилл Байден / Associated Press

Наряд первая леди дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках и черным клатчем из крокодиловой кожи.

На шее у нее было многослойное жемчужное ожерелье, в ушах – жемчужные серьги, а на руке – браслет.

Джилл Байден / Associated Press

Волосы ей улодили в красивую укладку с локонами и сделали макияж, подчеркнув глаза черным карандашом. На лице Джилл была черная маска.

Джилл Байден / Associated Press

В нашей подборке можно посмотреть на самые эффектные наряды команд из разных стран во время "Парада наций".

Читайте также: Обнаженный в масле: мускулистый спортсмен из Тонга снова произвел фурор на открытии Олимпиады в Токио

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку