В гороховом платье и с молочным клатчем: королева Камилла побывала на открытии библиотеки

Королева Камилла / © Getty Images

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Пока монарх осматривал Королевскую роту лучников во время церемонии передачи ключей в садах дворца Холирудхаус, королева Камилла приветствовала лорда-лейтенанта сэра Яна Ранкина во время прибытия на официальное открытие библиотеки Рато в Ньюбридже в честь партнерства с Эдинбургским международным книжным фестивалем и городскими библиотеками Эдинбурга в рамках ее поездки в Шотландию на Холирудскую неделю.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева появилась на публике в милом черном платье в гороховый принт от Fiona Clare с белым воротником, в руках держала клатч молочного цвета от бренда Launer, на запястье у нее был любимый браслет Van Cleef & Arpels, жемчежные серьги-висюльки в ушах и пластинчатая подвеска на шее.

Камилла выглядела радостной, улыбалась, на ее лице был дневной макияж, а волосы уложены в стильную прическу.

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Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что носит в своей косметичке королева Камилла.