В гороховом платье и светлом пальто: герцогиню Софи запечатлели по пути на рождественский обед короля

Герцогиня Эдинбургская Софи была запечатлена по пути в Букингемский дворец вчера вместе с остальными членами семьи.
Там состоялся рождественский обед, организованный королем Чарльзом для широкого круга семьи. Софи прибыла с мужем принцем Эдвардом.
Папарацци встречали членов семьи около Букингемского дворца. 59-летняя герцогиня Софи была одета в синее гороховое платье Prada, а сверху на ней было бежевое пальто. У нее были распущены волосы, на лице легкий макияж, а в ушах серьги с бриллиантами. Рядом с ней в автомобиле сидел принц Эдвард, одетый в светло-серый костюм в полоску.
Также, напомним, папарацци удалось запечатлеть сестер Йоркских Беатрис и Евгению, они были с мужьями и детьми, королеву Камиллу, а также сфотографировали и самого короля Чарльза.
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