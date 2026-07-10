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В гороховом платье и в черных балетках: инфанта София приехала поддержать сестру Леонор на церемонию
Инфанта София приехала поддержать свою сестру принцессу Леонор на церемонию, где та получила Большой крест за заслуги в авиационной сфере из рук своего отца короля Филиппа VI.
Церемония состоялась в Мурсии на которой присутствовали король Филипп VI и королева Летиция, выбравшая для этого выхода в свет красивый наряд нежного розового цвета с кружевом.
19-летняя инфанта София приехала на церемонию в белом платье А-силуэта в гороховый принт от бренда Mango, которое дополнила черными кожаными балетками с открытой пяткой от Magrit.
У Софии были распущены длинные волосы, на лице легкий дневной макияж и она сделала себе натуральный маникюр.
Ранее, напомним, мы рассказывали, какой маникюр носит испанская инфанта.