В гороховом платье и в черных балетках: инфанта София приехала поддержать сестру Леонор на церемонию

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

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Церемония состоялась в Мурсии на которой присутствовали король Филипп VI и королева Летиция, выбравшая для этого выхода в свет красивый наряд нежного розового цвета с кружевом.

19-летняя инфанта София приехала на церемонию в белом платье А-силуэта в гороховый принт от бренда Mango, которое дополнила черными кожаными балетками с открытой пяткой от Magrit.

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

У Софии были распущены длинные волосы, на лице легкий дневной макияж и она сделала себе натуральный маникюр.

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Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Ранее, напомним, мы рассказывали, какой маникюр носит испанская инфанта.

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