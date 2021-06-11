В гороховом платье и жакете с надписью Love: Джилл Байден в кокетливом образе встретилась с Борисом Джонсоном

Байдены встретились с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его супругой.

Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден сейчас находятся в Великобритании, куда они приехали, чтобы принять участие во встрече лидеров "Большой семерки".

В преддверии саммита G7 президентская чета встретилась в Карбис-Бэй с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и его супругой Кэрри Джонсон (Саймондс).

Джилл и Джо Байдены, Борис Джонсон и Кэрри Джонсон / Associated Press

Первая леди США выбрала для себя кокетливый аутфит. На Джилл было белое платье длины миди в черный горох от Brandon Maxwell, поверх которого она надела черный жакет с надписью из стразов на спине Love.

Джилл Байден / Associated Press

Наряд жена президента сочетала с черными туфлями на высокой платформе и каблуках. На шее у нее были золотые цепочки с подвесками, а в ушах - лаконичные серьги в виде белых цветов. Легкая укладка и макияж с акцентом на глазах завершили образ госпожи Байден.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

А Кэрри Джонсон предстала на встрече в романтическом луке. Она была одета в красное платье миди с рукавами-фонариками и пуговицами спереди. К платью она подобрала красные туфли-слингбэки. Кэрри накрутила локоны, сделала легкий мейкап и украсила уши лаконичными серьгами.

Джилл и Джо Байдены, Борис Джонсон и Кэрри Джонсон / Associated Press

Напомним, в Великобританию Джилл Байден прибыла в элегантном белое платье-футляре и темно-синем двубортном жакете с золотыми пуговицами. Наряд отлично сидел на ее стройной фигуре. Лук Джилл дополнила замшевыми темно-синими туфлями.

Джилл и Джо Байдены, Борис Джонсон и Кэрри Джонсон / Associated Press

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