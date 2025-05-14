В гороховом платье, как у принцессы Кейт: королева Камилла приехала в Вестминстерское аббатство

Королева Камилла / © Associated Press

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Ее Величество приехала, чтобы осмотреть ранние этапы строительства ризницы короля, которая в настоящее время строится рядом с историческим аббатством.

Камилла облачилась в милое платье в гороховый принт от Fiona Clare с белым воротником, которое носила недавно во время поездки в Италию. Кстати, похожее есть и в гардеробе принцессы Уэльской Кэтрин. Наряд королева дополнила черным клатчем Bottega Veneta и черными кожаными туфлями Eliot Zed. Образ королева дополнила браслетами, в том числе и ее любимым Van Cleef & Arpels, укладкой и макияжем, жемчежными серьгами-висюльками и пластинчатой подвеской на шее.

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла является покровительницей проекта ризницы Вестминстерского аббатства, ее встречал деканом Вестминстера, а также архитектор проекта Птолемей Дин.

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Королева Камилла / © Associated Press

В новом здании разместятся пункт приема посетителей, пункт продажи билетов и пункт охраны, что поможет отвести поток посетителей от самого аббатства и сохранить его как священное место. Королева также приняла участие в церемонии, которая включала молитвы и выступление хора аббатства.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Напомним, вчера король Чарльз и королева Камилла посетили ботанический сад в Лондоне.