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В гороховом платье, как у принцессы Кейт: королева Камилла приехала в Вестминстерское аббатство
Королева Камилла открыла первый камень в фундамент ризницы, котоаря строится в честь ее мужа — короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Ее Величество приехала, чтобы осмотреть ранние этапы строительства ризницы короля, которая в настоящее время строится рядом с историческим аббатством.
Камилла облачилась в милое платье в гороховый принт от Fiona Clare с белым воротником, которое носила недавно во время поездки в Италию. Кстати, похожее есть и в гардеробе принцессы Уэльской Кэтрин. Наряд королева дополнила черным клатчем Bottega Veneta и черными кожаными туфлями Eliot Zed. Образ королева дополнила браслетами, в том числе и ее любимым Van Cleef & Arpels, укладкой и макияжем, жемчежными серьгами-висюльками и пластинчатой подвеской на шее.
Камилла является покровительницей проекта ризницы Вестминстерского аббатства, ее встречал деканом Вестминстера, а также архитектор проекта Птолемей Дин.
В новом здании разместятся пункт приема посетителей, пункт продажи билетов и пункт охраны, что поможет отвести поток посетителей от самого аббатства и сохранить его как священное место. Королева также приняла участие в церемонии, которая включала молитвы и выступление хора аббатства.
Напомним, вчера король Чарльз и королева Камилла посетили ботанический сад в Лондоне.