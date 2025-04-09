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В гороховом платье: королева Камилла в красивом луке приехала в школу
Сегодня третий день визита короля Чарльза и королевы Камиллы в Италию.
Пока Чарльз провел частную аудиенцию у премьер-министра Италии Джорджии Мелони, королева Камилла встретилась с учениками начальной школы Института Алессандро Мандзони в Риме.
Ее Величество встретилась с учениками, которые принимают участие в конкурсе, посвященном 80-летию Британского совета.
Целью сегодняшнего визита Камиллы в школу является пропаганда пользы развития любви к литературе с самого раннего возраста и отстаивание необходимости помогать детям учиться читать.
Королева Камилла выглядела потрясающе в платье-рубашке в горох и с белым воротником и нюдовых туфлях-лодочках на каблуках, а в руках держала сумку Bottega Veneta.
Позже сегодня вечером король и королева будут почетными гостями на государственном банкете в Риме, и, как ожидается, к ним присоединятся ведущие деятели итальянской жизни. Сегодня супруги празднуют двадцатую годовщину свадьбы и ранее дворец поделился милым видео в Instagram.