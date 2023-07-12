В "гороховом" платье, которое носила на саммите НАТО: королева Летиция выгуляла любимый наряд

У королевской четы Испании сегодня рабочее мероприятие в Мадриде.
Король Филипп VI и королева Летиция вручали стипендии La Caixa в культурном центре CaixaForum. Королева надела платье-миди без рукавов в принт "горох" от испанского бренда Laura Bernal. Наряд Летиция носила летом 2022 года, когда устроила экскурсию для первых леди разных стран, приехавших на саммит НАТО в Мадрид.
Тогда платье королева сочетала с белыми эспадрильями на завязках, а сегодня обула бежевые слингбэки на невысоких каблуках от итальянского бренда Martinelli.
Также супруга монарха снова надела бриллиантовые серьги-звезды от Gold&Roses, которые она надевала на встречу в Мадриде с королевой Ранией, кольцо Coreterno и сделала классический макияж и прическу.
Король Филипп VI был в синем костюме, к которому подобрал белую полосатую рубашку и красный галстук в принт.
Напомним, недавно королева Летиция произвела фурор на мероприятии, появившись там в роскошной вышиванке от украинского бренда.
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