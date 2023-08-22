В "гороховом" платье от Prada: стильная кронпринцесса Мэри на встрече с четой Зеленских

Датская кронпринцесса Мэри посетила прием с участием королевы Маргрете II и кронпринца Фредерика, организованный для президентской четы Зеленских.

На этой встрече в стильном ауфтите появилась не только первая леди Украины, но и кронпринцесса Дании. Мэри надела черное плиссированное платье в горошек от Prada с золотыми пуговицами, дополнив лук маленький черным клатчем от Quidam и бежевыми лодочками от Gianvito Rossi.

Кронпринцесса Мэри на встрече с Владимиром и Еленой Зеленскими / Фото: Getty Images

Образ кронпринцессы дополняло несколько золотых браслетов на запястье и жемчужные лаконичные серьги в ушах. Она также сделала насыщенный макияж глаз и собрала волосы заколкой сзади.

Кронпринцесса Мэри на встрече с Владимиром и Еленой Зеленскими / Фото: Getty Images

Во время этой поездки Зеленских в Данию Елена уже встречалась с принцессой Мэри. Королевская особа надела тогда блузку цвета слоновой кости от Mark Kenly Domino Tan, коричневые льняные брюки Max Mara, подчеркнув талию поясом в тон и обула замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi. Стильная прическа и макияж отлично дополняли образ.

Елена Зеленская и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали пять ярких выходов принцессы Уэльской в нарядах в "гороховый" принт.

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