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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

В гороховом платье с бантом и бордовых туфлях: принцесса Како в романтическом образе встретилась со студентами

Японская принцесса очаровала луком в черно-белом наряде.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Принцесса Како

Принцесса Како / © Associated Press

Японская принцесса Како в рамках своего официального визита в Бразилию посетила Бразильский университет, где встретилась с его студентами.

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Ее Величество появилась в высшем учебном заведении в романтическом образе. На ней было белое закрытое платье длины миди в черный гороховый принт.

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Аутфит Како дополнила бордовыми туфлями на стойких каблуках и бордовым кожаным клатчем.

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Волосы она собрала в элегантную прическу, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и украсила уши серебряными серьгами с красными бусинами.

Принцесса Како / © Associated Press

Принцесса Како / © Associated Press

Напомним, ранее принцесса Како посетила японское общество в городе Фос-ду-Игуасу в красном платье миди свободного силуэта.

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Дата публикации
Количество просмотров
158
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