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В гороховом платье с бантом и бордовых туфлях: принцесса Како в романтическом образе встретилась со студентами
Японская принцесса очаровала луком в черно-белом наряде.
Японская принцесса Како в рамках своего официального визита в Бразилию посетила Бразильский университет, где встретилась с его студентами.
Ее Величество появилась в высшем учебном заведении в романтическом образе. На ней было белое закрытое платье длины миди в черный гороховый принт.
Аутфит Како дополнила бордовыми туфлями на стойких каблуках и бордовым кожаным клатчем.
Волосы она собрала в элегантную прическу, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и украсила уши серебряными серьгами с красными бусинами.
Напомним, ранее принцесса Како посетила японское общество в городе Фос-ду-Игуасу в красном платье миди свободного силуэта.