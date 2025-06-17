В гороховом платье с бантом и бордовых туфлях: принцесса Како в романтическом образе встретилась со студентами

Принцесса Како / © Associated Press

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Японская принцесса Како в рамках своего официального визита в Бразилию посетила Бразильский университет, где встретилась с его студентами.

Принцесса Како / © Associated Press

Ее Величество появилась в высшем учебном заведении в романтическом образе. На ней было белое закрытое платье длины миди в черный гороховый принт.

Принцесса Како / © Associated Press

Аутфит Како дополнила бордовыми туфлями на стойких каблуках и бордовым кожаным клатчем.

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Принцесса Како / © Associated Press

Волосы она собрала в элегантную прическу, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и украсила уши серебряными серьгами с красными бусинами.

Принцесса Како / © Associated Press

Напомним, ранее принцесса Како посетила японское общество в городе Фос-ду-Игуасу в красном платье миди свободного силуэта.