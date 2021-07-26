В гороховом платье с рюшами: 73-летняя Мэй Маск на прогулке в Риме

В гороховом платье с рюшами: 73-летняя Мэй Маск на прогулке в Риме

Мама Илона Маска, модель и бизнесвумен в роскошном образе сфотографировалась на улицах Рима.

Мэй Маск приехала на отдых в Италию. Сейчас она находится в Риме. Оттуда знаменитость выложила фото с прогулки со своей подругой.

Для этого Маск выбрала роскошный аутфит. Она надела белое многослойное платье в пол в крупный черный горох и с рюшами. Талию Мэй подчеркнула серым поясом с бантом, инкрустированным камнями.

Бизнесвумен сделала уколадку и украсила ее небольшой шляпкой. В макияже она сделала акцент на красной помаде. На глазах у нее были черные очки. В руке Маск держала черную сумку на золотой цепочке.

Ее подруга тоже выглядела роскошно. Она облачилась в красивое платье с золотым принтом и золотым поясом. Шею женщина украсила массивной цепью с большим кулоном. На лицо тоже надела черные очки.

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Стильные образы Мэй Маск (17 фото)

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