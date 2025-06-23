В гороховом сарафане на фоне моря: леди Китти Спенсер показала фото из Греции

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

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Племянница принцессы Дианы поделилась в своем блоге в Instagram целой серией фотографий с отдыха, показав подписчикам нереальные морские красоты.

Леди Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

На Китти был темно-синий сарафан в морском стиле в крупный белый горох и с красной шнуровкой на груди. В руках леди Китти держала большую плетенную сумку с бахромой на коричневых ручках, а образ дополнила серьгами-гвоздиками с бриллиантами, красивым макияжем и небрежной прической.

© Instagram Леди Китти Спенсер

«Открытки с Миконоса 🌊», - подписала кадры леди Спенсер.

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Леди Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер любит пляжный отдых. Прошедшей весной она показывала кадры со своей дочерью Афиной, которые тоже были сделаны на пляже.

Леди Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер