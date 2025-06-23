- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 281
- Время на прочтение
- 1 мин
В гороховом сарафане на фоне моря: леди Китти Спенсер показала фото из Греции
Леди Китти Спенсер наслаждается отдыхом на греческом Миконосе.
Племянница принцессы Дианы поделилась в своем блоге в Instagram целой серией фотографий с отдыха, показав подписчикам нереальные морские красоты.
На Китти был темно-синий сарафан в морском стиле в крупный белый горох и с красной шнуровкой на груди. В руках леди Китти держала большую плетенную сумку с бахромой на коричневых ручках, а образ дополнила серьгами-гвоздиками с бриллиантами, красивым макияжем и небрежной прической.
«Открытки с Миконоса 🌊», - подписала кадры леди Спенсер.
Китти Спенсер любит пляжный отдых. Прошедшей весной она показывала кадры со своей дочерью Афиной, которые тоже были сделаны на пляже.