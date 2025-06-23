ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
281
Время на прочтение
1 мин

В гороховом сарафане на фоне моря: леди Китти Спенсер показала фото из Греции

Леди Китти Спенсер наслаждается отдыхом на греческом Миконосе.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Китти Спенсер

Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Племянница принцессы Дианы поделилась в своем блоге в Instagram целой серией фотографий с отдыха, показав подписчикам нереальные морские красоты.

Леди Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Леди Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

На Китти был темно-синий сарафан в морском стиле в крупный белый горох и с красной шнуровкой на груди. В руках леди Китти держала большую плетенную сумку с бахромой на коричневых ручках, а образ дополнила серьгами-гвоздиками с бриллиантами, красивым макияжем и небрежной прической.

/ © Instagram Леди Китти Спенсер

© Instagram Леди Китти Спенсер

«Открытки с Миконоса 🌊», - подписала кадры леди Спенсер.

Леди Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Леди Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Китти Спенсер любит пляжный отдых. Прошедшей весной она показывала кадры со своей дочерью Афиной, которые тоже были сделаны на пляже.

Леди Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Леди Китти Спенсер / © Instagram Леди Китти Спенсер

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
281
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie