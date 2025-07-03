В гороховом сарафане на тонких бретельках: леди Амелия Виндзор посетила Уимблдон

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

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Британская аристократка приехала во Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета сегодня в черном сарафане длины миди в мелкий гороховый принт на тонких бретельках, обута в кожаные шльопанцы на высокой платформе нюдового цвета, а в руке держала молочно-белую сумку на маленькой круглой ручке.

У Амелии были распущены волосы, на лице был легкий макияж, на шее золотая подвеска и несколько золотых колец на пальцах.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Напомним, в конце июня леди Амелия посетила летнюю вечеринку в галерее Serpentine Gallery 2025 в галерее Serpentine в Лондоне. Тогда девушка появилась на публике в миниатюрном розовом платье-миди на широких бретельках, с серебристой сумкой на ручке-цепочке и обута в розовые босоножки на высоких каблуках и платформе.

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