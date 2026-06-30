В гороховом топе на бретельках и юбке: леди Амелия Виндзор в милом летнем луке приехала в галерею

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

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Для этого светского выхода девушка выбрала простой летний наряд, который состоял из топа на тонких бретельках и юбки длины чуть ниже колен в гороховый принт. Образ Амелия дополнила бархатными синими балетками на плоской подошве и маленькой кремовой сумкой на короткой ручке в руках.

Амелия распустила свои светлые волосы, сделала очень лаконичный макияж, а из украшений на ней были золотые серьги и тонкое жемчужное ожерелье на шее, на одной руке у нее был золотой браслет, а на другой часы.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как леди Амелия в ягодном платье и бархатных туфлях появилась на вечеринке в Лондоне и произвела фурор своим ярким образом.

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