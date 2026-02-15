- Дата публикации
В гороховой блузке и сарафане: королева Камилла на приеме в Кларенс-хаусе
Королева Камилла провела очередной прием в Кларенс-хаусе, в Лондоне.
Ее Величество принимала у себя Фредди и команду служебных собак. На приеме королева появилась в белой блузке в мелкий черный горох и черном сарафане, обула высокие замшевые сапоги на каблуках и дополнила образ жемчужными серьгами-висюльками в ушах.
У Камиллы была сделала ее фирменная укладка и легкий дневной макияж на лице.
Супруга короля Чарльза обожает собак и охотно патронирует организации с животными. Прошлым летом королева взяла из приюта Баттерси нового питомца — собаку по кличке Молли. Камилла также является патроном этой организации и не впервые берет оттуда животных.