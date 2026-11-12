В гороховой блузке и сарафане: королева Камилла организовала прием в Кларенс-хаусе

Королева Камилла и Габи Вуд / © Getty Images

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Камилла приветствовала Габи Вуд, исполнительного директора фонда Букеровской премии (Booker Prize Foundation), на приеме в Кларенс-хаусе в Лондоне.

Мероприятие было организовано в честь авторов, вошедших в шорт-лист премии, членов жюри и ее сторонников, а также было посвящено Букеровской премии 2026 года и недавно учрежденной «Детской Букеровской премии».

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Королева Камилла и Габи Вуд / © Getty Images

На приеме королева появилась в сдержанном образе: черном сарафане, шифоновой блузке темно-синего цвета в мелкий белый горох с длинными рукавами с воланами на манжетах, и обула черные замшевые сапоги с острым носком на невысоком устойчивом каблуке.

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Ее Величество дополнила свой образ небольшой бриллиантовой брошью в виде маленького банта, серьгами-клипсами с жемчугом и своим любимым браслетом Van Cleef & Arpels на запястье. Королева сделала укладку и макияж, и была в отличном настроении.

Королева Камилла и Габи Вуд / © Getty Images

Напомним, в минувшие выходные принцесса Кейт и королева Камилла вышли на балкон во время церемонии памяти погибших в Лондоне. Тогда Ее Величество продемонстрировала скромный образ в темном цвете.

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