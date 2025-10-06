ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
376
Время на прочтение
1 мин

В гороховой блузке и укороченных брюках: стильная королева Летиция посетила встречу

Королева Испании посетила Лумбьер, чтобы открыть курс профессиональной подготовки 2025/2026 учебного года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

В рамках мероприятия королева Летиция посетила Интегрированный политехнический центр профессионального образования, где специализируются на физической культуре и спорте, гостиничном деле и обслуживании. По прибытии королева Летиция посетила встречу, на которой ей рассказали о повседневной работе центра и проблемах, с которыми сталкиваются молодые специалисты.

Для нового появления на публике королева Летиция выбрала новую блузку Hugo Boss белого цвета в мелкий горошек с круглым вырезом, выраженными сборками и манжетами, дополнив ее брюками-кюлотами с высокой талией и поясом, также от этого бренда. На ней были туфли уже давно полюбившегося бренда Sezane, серьги испанского бренда Gold & Roses из белого золота с бриллиантами и ее любимое кольцо Coreterno.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Ранее королева Летиция, напомним, посещала Национальный исследовательский совет Испании, где провела церемонию вручения премий ЮНИСЕФ, на которую приехала в шелковой блузке с оборкой на рукавах розового оттенка и стильную кожаную юбку с разрезом от Hugo Boss.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
376
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie