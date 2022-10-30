В гороховой блузке и жемчужных серьгах: принцесса Уэльская записала новое обращение

Принцесса Уэльская записала послание со словами поддержки для тех, кто страдает от разного рода зависимостей.

В новом видеообращении Кэтрин призвала людей не стыдиться и обращаться за помощью.

Принцесса Уэльская является покровительницей благотворительной организации The Forward Trust, занимающейся лечением зависимостей. В Британии начинается Неделя осведомленности о зависимости и, Кейт, записала свое обращение о поддержке кампании "Принятие мер по борьбе с зависимостью".

Ролик был записан дома, Кэтрин сидит на диване, одетая в рубашку из переработанной ткани в принт polka dot от Tory Burch с белым воротником и манжетами, которую впервые она надела в прошлом году во время визита в Вулверхэмптон в мае 2021 года, чтобы отметить Неделю осведомленности о психическом здоровье.

У принцессы распущены длинные волосы, на лице натуральный макияж, а в ушах жемчужные серьги. Позади нее были видны семейные фотографии в рамках.

"Зависимость - это серьезное психическое заболевание, которое может случиться с каждым, независимо от возраста, пола, расы или национальности. Как покровитель The Forward Trust, я встречала многих людей, которые страдали от последствий зависимости.

Отношение к зависимости меняется. Но мы еще не там, где должны быть. Тем не менее позор зависимости мешает людям и семьям просить о помощи, и люди все еще трагически гибнут.

Мы, как общество, должны признать, что единственный способ помочь тем, кто страдает, — это попытаться понять, что привело их к зависимости, сопереживать им и проявлять сострадание к их борьбе.

И поэтому сегодня, во время Недели осведомленности о зависимости, я хочу поделиться посланием поддержки тем, кто продолжает страдать.

Пожалуйста, знайте, что зависимость — это не выбор. Никто не решает стать наркоманом. Я хочу, чтобы вы знали, что это также серьезное заболевание. Пожалуйста, не позволяйте стыду удерживать вас от получения помощи, в которой вы так отчаянно нуждаетесь", - сказала принцесса Уэльская.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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