В гороховых брюках и блузке с кружевом: жена Дональда Трампа-младшего под прицелом папарацци в Монако

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Getty Images

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Дональд Трамп-младший и его жена Беттина Андерсон попали под прицел папарацци в Монте-Карло, куда они приехали на Гран-при Монако «Формулы-1». Супруги гуляли по городу, держась за руки.

Беттина была одета в белую блузку с кружевом и в черные широкие брюки с белым гороховым принтом. Наряд она скомбинировала с белыми кедами и белой стеганой сумкой на золотой цепочке. Андерсон сделала укладку с локонами, макияж с глянцевым блеском на губах, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, на лицо надела солнцезащитные очки, на шее у нее была золотая цепочка, а на руках — золотые часы и браслеты.

Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Getty Images

На Дональде была голубая рубашка, кремовые брюки и замшевые темно-бежевые лоферы. Лук он завершил солнцезащитными очками.

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Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон / © Associated Press

Напомним, Дональд Трамп-младший и модель и светская львица Беттина Андерсон поженились 21 мая этого года в Палм-Бич, после чего провели камерное празднование для около 50 гостей на частном острове на Багамах. Фотографиями с празднования делились его сестры — Иванкаи Тиффани Трамп.

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