В графитовом кардигане и с цветочным платком: фотографы запечатлели жену Энтони Блинкена в аэропорту

Эван Райан сопровождала мужа во время рабочей поездки.
Фотографы запечатлели государственного секретаря США Энтони Блинкена и его супругу Эван Райану в аэропорту имени Джованни Баттиста Пастине близ Рима. Блинкин прибыл в Италию, чтобы принять участвие во встрече министров иностранных дел.
Эван выбрала для перелета классическое черное пальто, кардиган графитового цвета и серые брюки-клеш со стрелками. На шее у нее был платок с цветочным принтом.
Аутфит Райан дополнила бежевыми замшевыми туфлями с квадратными носками, прямоугольными пряжками и на небольших каблуках.
Блинкен был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук.
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