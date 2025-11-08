- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 1 мин
В графитовом костюме и питоновых туфлях: премьер-министр Италии Джорджа Мелони продемонстрировала эффектный деловой лук
Джорджа Мелони имеет отличное чувство стиля. Даже деловой образ она может сделать интересным.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Риме с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Премьер появилась там в эффектном деловом образе. На ней была белая рубашка и костюм графитового оттенка, который состоял из двубортного жакета с тремя клапанами для карманов и брюк свободного кроя со стрелками. Нагрудный карман был украшен акцентными стразами.
Аутфит Мелони дополнила графитовыми туфлями с питоновым тиснением на высоких шпильках.
Джорджа сделала идеально ровную укладку, макияж с дымчато-кремовыми тенями и молочный маникюр. На руках у нее были кольца.
Напомним, Джорджа Мелони в кофте цвета айвори с кружевными аппликациями появилась на рабочем ужине в Брюсселе.