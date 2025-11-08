ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
88
Время на прочтение
1 мин

В графитовом костюме и питоновых туфлях: премьер-министр Италии Джорджа Мелони продемонстрировала эффектный деловой лук

Джорджа Мелони имеет отличное чувство стиля. Даже деловой образ она может сделать интересным.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Риме с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер появилась там в эффектном деловом образе. На ней была белая рубашка и костюм графитового оттенка, который состоял из двубортного жакета с тремя клапанами для карманов и брюк свободного кроя со стрелками. Нагрудный карман был украшен акцентными стразами.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Аутфит Мелони дополнила графитовыми туфлями с питоновым тиснением на высоких шпильках.

Джорджа сделала идеально ровную укладку, макияж с дымчато-кремовыми тенями и молочный маникюр. На руках у нее были кольца.

Джорджа Мелони / © Associated Press

Джорджа Мелони / © Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в кофте цвета айвори с кружевными аппликациями появилась на рабочем ужине в Брюсселе.

Дата публикации
Количество просмотров
88
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie