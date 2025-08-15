ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

В графитовом наряде и жемчужных украшениях: императрица Японии Масако на поминальной службе

Японская императрица в сдержанном аутфите появилась с мужем на траурном мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Император Нарухито и императрица Масако

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако приняли участие в поминальной службе по случаю 80-й годовщины поражения Японии во Второй мировой войне. Мероприятие состоялось в зале Ниппон Будокан в Токио.

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Императрица Масако появилась там в костюме графитового оттенка с застежкой-аппликацией на жакете. Наряд она дополнила шляпой-таблеткой в тон и жемчужными украшениями - крупными серьгами-клипсами с обрамлением из камней и нитью ожерелья. Ее Величество собрала волосы сзади, а в макияже сделала акцент на черных стрелках на веках.

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Император Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Император Нарухито был одет в черный пиджак, черный жилет, белую рубашку, серый галстук с принтом и полосатые брюки.

Напомним, императрица Масако на встречу с бельгийской принцессой Астрид надела наряд кремового оттенка.

