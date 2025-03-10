В графитовом наряде от Dior и с локонами: новый выход Мелании Трамп

Первая леди США выбрала для своего лука твидовый костюм.

Мелания Трамп для мероприятия на Капитолийском холме выбрала деловой аутфит. На ней был твидовый наряд графитового оттенка от бренда Dior, состоявший из юбки-карандаша и приталенного жакета.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Образ первая леди дополнила шарфом такого же цвета, который прикрепила к жакету черным кожаным поясом.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Мелания сделала укладку с локонами, любимый макияж смоки-айс и белый маникюр.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Мелания Трамп появилась в Капитолии в верблюжьем костюме-тройке и черном галстуке.

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