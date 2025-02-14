В графитовом пальто и кожаных ботильонах: фотографы запечатлели жену вице-президента США в Германии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс прибыли в Германию. Фотографы запечатлели, как супруги вместе с детьми выходили из самолета в аэропорту Мюнхена.

Джей Ди и Уша Венсы / Фото: Associated Press

Вэнсы посетили мемориал концентрационного лагеря Дахау вблизи Мюнхена. Они почтили память погибших.

Джей Ди и Уша Венсы / Фото: Associated Press

Госпожа Вэнс была одета в этот день в классическое шерстяное пальто графитового цвета с пуговицами и боковыми карманами с клапанами, черное платье миди и черные плотные колготки. Обула она черные кожаные ботильоны на удобных каблуках. У нее также была скромная прическа и легкий макияж.

Джей Ди и Уша Венсы / Фото: Associated Press

Джей Ди Вэнс был одет в классическое черное пальто, темно-синий костюм, белую рубашку и красный галстук.

Напомним, вице-президент США с женой и детьми посетил Собор Парижской Богоматери.

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