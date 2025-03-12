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В графитовом платье и с волнистой укладкой: Виктория Бекхэм на приеме у королевы Камиллы

В графитовом платье и с волнистой укладкой: Виктория Бекхэм на приеме у королевы Камиллы

Королева Камилла и Виктория Бекхэм в Букингемском дворце в Лондоне / Фото: Getty Images

Дизайнер Виктория Бекхэм присутствовала вчера на приеме королевы Камиллы в Букингемском дворце.

Это был прием в честь 15-летия организации Women of the World (WOW), которая выступает за гендерное равенство во всем мире.

Мы уже показывали вам, как Виктория Бекхэм мило пообщалась с королевой Камиллой и присела перед ней в реверансе. Супруга Дэвида Бекхэма, которая не впервые присутствует на приеме в королевском дворце, выбрала для выхода элегантное графитовое платье без рукавов и с драпировкой на талии, сделала волнистую прическу и светлый маникюр, а у нее на запястье сверкал драгоценный браслет.

Реверанс для королевы: Виктория Бекхэм изящно присела перед Камиллой

Реверанс для королевы: Виктория Бекхэм изящно присела перед Камиллой

Королева Камилла выбрала для выхода синее платье от Fiona Clare, высокие черные замшевые сапоги Russell & Bromley, а на ее запястье был браслет из 18-каратного желтого золота и агата от Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / © Associated Press
Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королевская особа пребывала в приподнятом настроении. Она является президентом WOW. А днем ранее Ее Величество присутствовала на ежегодном приеме в честь Дня Содружества в Мальборо-хаус в Лондоне вместе с королем Чарльзом III.

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