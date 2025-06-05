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В гранатовом костюме и за руку с мужем: первая леди Бразилии в Париже
Розангела да Силва продемонстрировала, как можно сочетать официальность с яркостью, не нарушая деловой протокол.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва с супругой Розангелой да Силвой с официальным визитом приехали в Париж. У Елисейского дворца их встречали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон. Фотографы запечатлели милый момент, когда они все шли, держась за руки.
Первая леди Бразилии надела на официальный прием яркий деловой костюм гранатового цвета, состоявший из однобортного жакета с четкой линией плеч и прямых брюк со стрелками и белый топ. Наряд Розангела дополнила черными туфлями-лодочками.
Силва распустила волосы, закинув одну прядь-челку назад и закрепив ее, сделала нежный макияж и одела на лицо оптические очки в черепаховой оправе. На руках у нее были часы с кожаным коричневым ремешком и кольца.
Президент Бразилии был одет в темно-синий костюм, светло-голубую рубашку и полосатый разноцветный галстук.
Напомним, первая леди Франции Брижит Макрон на эту встречу надела белый ансамбль, который дополнила шелковым черно-бело-золотовым платком с монограммой бренда Louis Vuitton.