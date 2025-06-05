В гранатовом костюме и за руку с мужем: первая леди Бразилии в Париже

Президентские супруги Бразилии / © Associated Press

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Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва с супругой Розангелой да Силвой с официальным визитом приехали в Париж. У Елисейского дворца их встречали президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон. Фотографы запечатлели милый момент, когда они все шли, держась за руки.

Президентские супруги Бразилии в Париже / © Associated Press

Первая леди Бразилии надела на официальный прием яркий деловой костюм гранатового цвета, состоявший из однобортного жакета с четкой линией плеч и прямых брюк со стрелками и белый топ. Наряд Розангела дополнила черными туфлями-лодочками.

Президентские супруги Бразилии в Париже / © Associated Press

Силва распустила волосы, закинув одну прядь-челку назад и закрепив ее, сделала нежный макияж и одела на лицо оптические очки в черепаховой оправе. На руках у нее были часы с кожаным коричневым ремешком и кольца.

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Президентские супруги Бразилии в Париже / © Associated Press

Президент Бразилии был одет в темно-синий костюм, светло-голубую рубашку и полосатый разноцветный галстук.

Президентские супруги Бразилии в Париже / © Associated Press

Напомним, первая леди Франции Брижит Макрон на эту встречу надела белый ансамбль, который дополнила шелковым черно-бело-золотовым платком с монограммой бренда Louis Vuitton.