В гранатовом пальто и кроссовках: принцесса Катарина-Амалия на семейном мероприятии

К принцессе Оранской Катарине-Амалии сейчас приковано много внимания.

В декабре принцессе исполнилось 20 лет. И королевский дворец делился снимками Ее Высочества в официальном аккаунте.

А на днях вся семья во главе с королем Виллемом-Александром и королевой Максимой присутствовали на съемках семейной рождественской фотосессии на территории дворца в Гааге.

Принцесса Катарина-Амалия со своим отцом королем Виллемом-Александром / Фото: Getty Images

Катарина-Амалия носила в этот день гранатового цвета пальто с поясом на талии и большими карманами, сочетая его с брюками со стрелками и кроссовками Autry.

Девушка распустила свои длинные светлые волосы, надела серьги от Zara и сделала легкий дневной макияж, подчеркнув ресницы и немного губы.

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

В фотосессии также принимали участие две младшие сестры принцессы – Алексия и Ариана. А также семья взяла с собой на съемку домашнего любимца.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

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