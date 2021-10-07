В гранатовом пальто и с сумкой-багетом: Елена Зеленская на памятной церемонии

Первая леди Украины вместе с мужем почтила память жертв трагедии Бабьего Яра.
Елена Зеленская вместе с мужем Владимиром Зеленским приняла участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, которые прошли на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".
Там первая леди появилась в элегантном двубортном пальто гранатового цвета, из-под которого выглядывало платье такого же оттенка. Талию она подчеркнула тонким пояском. К пальто была прикреплена брошь-лента как символ памяти о всех погибших в Бабьем Яру.
Аутфит Елена дополнила черными сапогами и черной сумкой-багетом, которая висела у нее на плече.
Аккуратная укладка с боковым пробором, нежный макияж, красный маникюр и бежевые серьги завершили образ госпожи Зеленской.
Президент Украины был одет в черный классический костюм, белую рубашку, черный галстук и черное пальто.
Напомним, ранее Елена Зеленская и Марина Порошенко посетили фестиваль в "Мыстецьком арсенале" в похожих образах.
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