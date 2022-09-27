В гранатовом платье и с серьгами-цветами: японская принцесса Како посетила национальный конкурс

Принцесса Японии в элегантном образе посетила мероприятие.
Японская принцесса Како посетила церемонию открытия национального конкурса по языку жестов среди средних школ в городе Курайоси, префектура Тоттори, на западе Японии.
Принцесса также продемонстрировала свое умение говорить на языке жестов.
Одета она была в платье гранатового цвета с рукавами три четверти и таким же поясом на талии.
Како собрала несколько прядей волос и закрепила их сзади. Уши она украсила лаконичными серьгами с красными камнями в виде цветов.
Напомним, ранее принцесса Како побывала в спортивном заведении для людей с ограниченными возможностями в Токио. Там принцесса предстала в нежном аутфите. На ней было полосатое бело-бирюзовое платье, поверх которого она надела белый укороченный жакет без пуговиц.
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