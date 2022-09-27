Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В гранатовом платье и с серьгами-цветами: японская принцесса Како посетила национальный конкурс

Дата публикации
Просмотры
611
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В гранатовом платье и с серьгами-цветами: японская принцесса Како посетила национальный конкурс

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Принцесса Японии в элегантном образе посетила мероприятие.

Японская принцесса Како посетила церемонию открытия национального конкурса по языку жестов среди средних школ в городе Курайоси, префектура Тоттори, на западе Японии.

Принцесса также продемонстрировала свое умение говорить на языке жестов.

Принцесса Како / © Getty Images
Принцесса Како / Фото: Getty Images

Одета она была в платье гранатового цвета с рукавами три четверти и таким же поясом на талии.

Како собрала несколько прядей волос и закрепила их сзади. Уши она украсила лаконичными серьгами с красными камнями в виде цветов.

Принцесса Како / © Getty Images
Принцесса Како / Фото: Getty Images

Напомним, ранее принцесса Како побывала в спортивном заведении для людей с ограниченными возможностями в Токио. Там принцесса предстала в нежном аутфите. На ней было полосатое бело-бирюзовое платье, поверх которого она надела белый укороченный жакет без пуговиц.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация