В гранатовом жакете с V-образным вырезом: Ангела Меркель на встрече лидеров "Большой семерки"

Канцлер Германии пополнила гардероб новым жакетом.

На встречу лидеров "Большой семерки" в Великобританию также прибыл канцлер Германии Ангела Меркель. Ее встретил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с женой Кэрри Джонсон (Саймондс).

Ангела Меркель / Associated Press

Политик выбрала для своего делового образа жакет гранатового цвета с V-образным вырезом и четырьмя пуговицами, который она, как обычно, сочетала с классическими черными прямыми брюками.

Ангела Меркель / Associated Press

К наряду Ангела подобрала черные туфли на низком ходу. Шею она украсила своим любимым металлическим ожерельем. Меркель сделали аккуратную укладку и нарисовали черные стрелки на веках.

Ангела Меркель / Associated Press

Из самолета Ангела вышла в этом же аутфите, только на лице еще у нее была черная защитная маска.

Ангела Меркель / Associated Press

К слову, а вот первая леди Франции прилета в Великобританию в одном луке (черной блузке, брюках и белом твидовом пальто), а затем переоделась в другой. Брижит Макрон блистала на променаде в васильковом платье, элегантном пальто и черных туфлях на шпильке.

Брижит и Эммануэль Макрон / Associated Press

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