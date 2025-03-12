В зеленом жакете и брюках: элегантная королева София продемонстрировала новый лук на публике

Ее запечатлели во время ежегодного заседания высшего руководящего органа Школы музыки королевы Софии. Совет попечителей Школы музыки королевы Софии состоит из широкой группы личностей, представляющих различные слои общества, приверженных образовательной и художественной работе, проводимой этим центром международного уровня для обучения молодых музыкантов.

Королева София / Фото: Getty Images

Королева прибыла на встречу в зеленом твидовом удлиненном жакете и черных брюках, на груди у нее была пришпилена брошь с цветами, а на шее несколько украшений. София сделала свою фирменную укладку, легкий макияж на лице и надела несколько украшений на шею.

Королева София обожает носить брючные костюмы и практически каждый раз выходя в свет, демонстрирует новый лук.

Королева София / Фото: Getty Images

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