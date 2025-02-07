В хорошем настроении: королева Соня впервые появилась на публике после операции

Королева Соня и ее сын кронпринц Хокон посетили вместе открытии выставки "За королевским столом" в Осло.

Ее Величество была в темном велюровом жакете и черных брюках со стрелками, у нее на шее был золотой платок, завязанный в бант, на груди брошь с жемчужиной, а в ушах крупные серьги с жемчугом. У Сони была укладка и макияж на лице, она выглядела веселой.

Ее сын 51-летний кронпринц Хокон был одет в черный классический костюм, светлую рубашку и галстук в принт.

Кронпринц Хокон и королева Соня / Фото: Getty Images

Напомним, 16 января, королеве Соне установили кардиостимулятор в больнице Осло. Королевский дворец заявил, что операция прошла успешно. Позже папарацци запечатлели Соню по дороге из госпиталя домой во дворец.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Ранее мы писали, что об истории любви простолюдинки Сони Харальдсен и короля Харальда V снимут сериал, который покажут в День всех влюбленных – 14 февраля.

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