В хорошем настроении: королева Соня впервые появилась на публике после операции

87-летняя королева Соня вернулась к работе после перенесенной операции.
Королева Соня и ее сын кронпринц Хокон посетили вместе открытии выставки "За королевским столом" в Осло.
Ее Величество была в темном велюровом жакете и черных брюках со стрелками, у нее на шее был золотой платок, завязанный в бант, на груди брошь с жемчужиной, а в ушах крупные серьги с жемчугом. У Сони была укладка и макияж на лице, она выглядела веселой.
Ее сын 51-летний кронпринц Хокон был одет в черный классический костюм, светлую рубашку и галстук в принт.
Напомним, 16 января, королеве Соне установили кардиостимулятор в больнице Осло. Королевский дворец заявил, что операция прошла успешно. Позже папарацци запечатлели Соню по дороге из госпиталя домой во дворец.
Ранее мы писали, что об истории любви простолюдинки Сони Харальдсен и короля Харальда V снимут сериал, который покажут в День всех влюбленных – 14 февраля.
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