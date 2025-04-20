ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
83
Время на прочтение
1 мин

В хорошо знакомом пальто: принцесса Анна поддержала брата короля на пасхальной службе

Принцесса Анна присоединилась к королю Чарльзу и другим членам королевской семьи в часовне Святого Георгия в пасхальное воскресенье.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Анна

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна надела знакомое зеленом пальто, в котором уже не раз появлялась на публике. Она дополнила образ шляпой в тон, золотой брошью на груди (подаренной ей в 1973 году королевой Елизаветой II перед ее свадьбой с капитаном Марком Филлипсом), жемчужными серьгами, обула высокие замшевые сапоги, а в руках держала зонт-трость и сумку.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Анна прибыла на службу на машине вместе со своим мужем, братом принцем Эндрю и бывшей невесткой Сарой, герцогиней Йоркской.

Принцесса Анна / © Associated Press

Принцесса Анна / © Associated Press

Отметим, в этом году на пасхальной службе отсутствовали принц и принцесса Уэльские, а также дочь Анны — Зара Тиндалл с семьей.

Муэ принцессы Анны - Тимоти Лоуренс и принц Эндрю / © Associated Press

Муэ принцессы Анны - Тимоти Лоуренс и принц Эндрю / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie