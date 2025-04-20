В хорошо знакомом пальто: принцесса Анна поддержала брата короля на пасхальной службе

Принцесса Анна / © Getty Images

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Принцесса Анна надела знакомое зеленом пальто, в котором уже не раз появлялась на публике. Она дополнила образ шляпой в тон, золотой брошью на груди (подаренной ей в 1973 году королевой Елизаветой II перед ее свадьбой с капитаном Марком Филлипсом), жемчужными серьгами, обула высокие замшевые сапоги, а в руках держала зонт-трость и сумку.

Принцесса Анна / © Getty Images

Анна прибыла на службу на машине вместе со своим мужем, братом принцем Эндрю и бывшей невесткой Сарой, герцогиней Йоркской.

Принцесса Анна / © Associated Press

Отметим, в этом году на пасхальной службе отсутствовали принц и принцесса Уэльские, а также дочь Анны — Зара Тиндалл с семьей.

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Муэ принцессы Анны - Тимоти Лоуренс и принц Эндрю / © Associated Press