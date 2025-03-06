В идеальном белом костюме: королева Мэри блистала на приеме в Хельсинки

Королева Мэри продемонстрировала безупречный аутфит, в котором появилась на еще одном приеме во время визита в Финляндию.

Прием для королевской четы Дании прошел в зале "Финляндия" в Хельсинки. Он состоялся в завершении государственного визита в Финляндию короля Фредерика X и королевы Мэри. Монарх произнес на мероприятии торжественную речь, в которой отметил прочную связь между Данией и Финляндией.

Королева Мэри появилась на мероприятии в безупречном белом брючном костюме, дополнив стильный наряд остроносыми туфлями на каблуках, необычном золотом колье на шее и серьгами в форме крупных капель. У Мэри был очень выразительный макияж глаз и подчеркнуты губы, волосы она зачесала назад и идеально выровняла. Король был в темно-синем костюме в полоску.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее королева Мэри в вечернем платье и с золотым ободком блистала на банкете, устроенном в Президентском дворце в Хельсинки.

Королева Мэри и король Фредерик X с президентом Финляндии Александром Стуббом и его женой Сюзанной Иннес-Стубб / Фото: Getty Images

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