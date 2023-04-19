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В идеальном белом луке: красотка Аманда Холден попала в объективы фотографов

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1267
Время на прочтение
1 мин
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В идеальном белом луке: красотка Аманда Холден попала в объективы фотографов

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Британская ведущая Аманда Холден любит блистать перед камерами фотографов.

Вчера утром знаменитость снова запечатлели по пути со студии Heart FM, где она ведет утреннее шоу вместе с коллегой Эшли Робертс.

52-летняя знаменитость выглядела великолепно в белоснежном аутфите, состоящем из топа с кружевной отделкой, V-образным декольте и юбкой миди такого же фасона. Наряд от бренда Reiss идеально сидел на фигуре модели.

В руках у Холден был небольшой плетеный белый клатч, а обута она была в остроносые белые туфли-лодочки на каблуках. Образ она также дополнила несколькими золотыми браслетами, в том числе и популярным среди звезд браслетом-гвоздем от Cartier, кольцом на пальце с камнем и подвеской на шее от Van Cleef & Arpels. Она надела черные солнцезащитные очки и сделала волнистую укладку.

Аманда Холден / © Getty Images
Аманда Холден / Фото: Getty Images

Напомним, на днях звезду сфотографировали в городе вместе с младшей дочерью Холли. Они шли, держась за руки, и улыбались фотографам.

Аманда Холден и Холли / © Getty Images
Аманда Холден и Холли / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
1267
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