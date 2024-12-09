В идеальном брючном костюме: королева Матильда сходила на выставку

Ее Величество выглядела в этот день стильно в светлом брючном костюме, состоявшем из идеально скроенного жакета с тонким поясом, подчеркивающим талию и брюк-клеш со стрелками, которые, кажется, были чуть длиннее, чем необходимо. Под мышкой Матильда держала серый маленький клатч, надела крупные серьги, несколько золотых браслетов на запястье и часы.

Королева Матильда отдала предпочтение естественному макияжу, использовала подводку для глаз и тушь для ресниц, а также сделала свою привычную укладку.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

51-летняя королева приехала в город, чтобы осмотреть выставку "Миры Поля Дельво" в музее Ла Бовери. Экспозиция организована в честь покойного бельгийского художника, который умер в 1994 году в возрасте 96 лет. Матильда ранее восхищалась творчеством Дельво и посетила другую выставку под названием "Сюрреализм в Бельгии", проходившую в галерее в Брюсселе, где была представлена ​​еще одна его картина.

Напомним, на прошлой неделе Королевский дворец Бельгии опубликовал новые портреты Матильды и ее мужа короля Филиппа в честь серебряной годовщины свадьбы королевской четы.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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