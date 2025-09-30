- Дата публикации
В идеальном костюме и лаковых туфлях: король Чарльз сходил на выставку
Король Чарльз иногда прерывает свой отпуск в Балморале, который все еще продолжается, чтобы посетить важные для монарха мероприятия.
Вчера король вместе с Аурой Вудворд, директором Румынского культурного института в Лондоне, посмотрел выставку, посвященную королеве Марии Румынской, в Гарнизонной часовне в Лондоне.
Монарх был одет в темный полосатый костюм, белую рубашку и синий галстук в мелкий принт, и обут в лаковые, идеально начищенные туфли. Чарльз внимательно осмотрел выставку и проявил интерес к экспозиции.
Королева Камилла, увы, к супругу не присоединилась не мероприятии.
Напомним, на днях стало известно, что подарил принц Гарри своему отцу во время недавнего визита в Лондон. Это очень личный и весьма трогательный подарок.