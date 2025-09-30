В идеальном костюме и лаковых туфлях: король Чарльз сходил на выставку

Король Чарльз на выставке / © Associated Press

Реклама

Вчера король вместе с Аурой Вудворд, директором Румынского культурного института в Лондоне, посмотрел выставку, посвященную королеве Марии Румынской, в Гарнизонной часовне в Лондоне.

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх был одет в темный полосатый костюм, белую рубашку и синий галстук в мелкий принт, и обут в лаковые, идеально начищенные туфли. Чарльз внимательно осмотрел выставку и проявил интерес к экспозиции.

Король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла, увы, к супругу не присоединилась не мероприятии.

Реклама

Король Чарльз / © Associated Press

Напомним, на днях стало известно, что подарил принц Гарри своему отцу во время недавнего визита в Лондон. Это очень личный и весьма трогательный подарок.