В идеальном костюме и с браслетами на запястье: принц Гарри выступил перед публикой

Герцог Сассекский, который прибыл в Японию без своей супруги Меган Маркл, выглядел очень веселым и жизнерадостным. Во время выступления Гарри много смеялся и радостно махал толпе, восхваляя японскую культуру.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"Большую часть своей жизни я участвовал во многих благотворительных организациях, и я получаю огромное удовлетворение, помогая как можно большему количеству людей". Моя жизнь — благотворительность, всегда была и всегда будет", - сказал во время своего выступления Гарри, цитирует его Daily Mail.

Также принц сказал, что ему понравился "самый невероятный стейк Кобе, как на вчерашний ужин, так и на обед сегодня", добавив: "Ваша теплота, ваше сострадание, ваша щедрость — каждый элемент японской культуры действительно уникален и очень, очень особенный".

Принц Гарри / Фото: Associated Press

"Я заметил это в свой первый визит четыре года назад, когда приехал на чемпионат мира по регби. И я бы с радостью жил здесь. Спасибо вам за ваше гостеприимство. Мне очень, очень понравилось снова быть здесь, в Японии, и я с нетерпением жду следующего визита", - сказал герцог Сассекский.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

В конце этой недели принц Гарри отправится в Сингапур для участия в благотворительном турнире Sentebale Polo Cup, который, по его словам, поможет молодым людям, пострадавшим от ВИЧ/СПИДа.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Одет в этот раз принц был в темно-синий костюм и голубую рубашку, а его черные туфли были идеально начищены. Также на запястьях у герцога было несколько браслетов, а на пальце – обручальное кольцо. Гарри один из не многих мужчин королевской семьи, кто носит кольцо после свадьбы.

Принц Гарри в аэропорту Токио / Фото: Getty Images

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