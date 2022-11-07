В костюме и с лопатой в руках: король Чарльз III был запечатлен за любимым занятием

Несколько дней назад король Чарльз III провел прием накануне климатического саммита COP27 в Букингемском дворце и поприветствовал более 200 гостей в своей официальной резиденции в Лондоне.

На территории дворца король посадил дерево. Одетый в костюм, белую рубашку и светлый галстук король взял в руки лопату, чтобы лично высадить дерево.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

В прошлый раз мы видели Чарльза за высадкой деревьев еще вместе с его матерью королевой Елизаветой II. Это было в октябре 2021 года, когда они вместе посадили медный бук в рамках инициативы "Платиновый юбилей", который Елизавета II отпраздновала в июне 2022 года. Скончалась монарх, напомним, 8 сентября, спустя три месяца после масштабных мероприятий по случаю ее 70-летия на троне.

Напомним, коронация короля Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года, она состоится в особенный день для Гарри и Меган, а также супруги короля – королевы Камиллы.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Читайте также: