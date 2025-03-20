В идеальном платье с белым воротником: королева Мэри посетила рабочее мероприятие

Королева Мэри прибыла сегодня на конференцию Realdania "Наше качество жизни" в Lokomotiv Vaerksted в Копенгагене.

Ее Величество облачилась в лаконичное обтягивающее фигуру платье с белым воротником, сочетая его с черным кожаным клатчем небольшого размера и жемчужными серьгами. На двух запястьях у королевы было несколько золотых браслетов, а на пальце помолвочное кольцо с рубинами и бриллиантами.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Королева Мэри выглядела потрясающе, у нее были распущены и красиво уложены волосы, а на лице макияж с акцентом на глаза и губы.

Напомним, ранее на прошлой неделе датской королевской особе пришлось отменить несколько королевских мероприятий из-за инфекции, о чем сообщили во дворце. Чем именно болела королева Мэри не сообщалось, но она уже успела вернуться к работе, посетив школу в комуне Валленсбек.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

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