В идеальном синем: королева Летиция в сдержанном образе прилетела с королем в Британию

Король Филипп VI и королева Летиция приехали в Виндзор, чтобы посетить службу благодарения по королю Греции Константину в часовне Святого Георгия. Константин II, глава королевского дома Греции. Последний царствовавший православный монарх, который правил с 6 марта 1964 года по 1 июня 1973 года и умер в Афинах в возрасте 82 лет в январе 2023 года.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева Летиция приехала на службу в лаконичном темно-синем платье миди с тонким ремешком на талии, поверх которого Ее Величество набросила пальто в тон от Carolina Herrera и обула кожаные лодочки от Lodi. Образ ее дополняли серьги-висюльки с австралийским жемчугом и маленький замшевый клатч. Макияж и прическа Летиции были классическими.

Король Филипп VI надел черное пальто и черный классический костюм в сочетании с белой рубашкой и темно-синим галстуком. На шее у монарха был шарф.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

А буквально вчера Летиция и Филипп посетили Валенсию, где побывали на месте трагического пожара в многоэтажке, где погибли люди.

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