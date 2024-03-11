В идеальном синем платье: королева Летиция на мероприятии с мужем-королем

Король Филипп VI и королева Летиция присутствовали сегодня на памятном мероприятии по случаю Европейского дня жертв терроризма в галерее Королевской коллекции в Мадриде.

Летиция выбрала для появления на публике платье темно-синего цвета с каплевидным вырезом на груди и длины миди от Carolina Herrera. Наряд, который в гардеробе у королевы с 2018 года, она дополнила кожаными туфлями от Magrit на невысоких каблуках, подобранными в тон ее наряда.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Волосы Летиции были распущены, на лице был макияж в теплых оттенках, а в ушах серьги-пусеты. На пальце сверкало любимое кольцо Coreterno.

Ее муж король Филипп VI также надел темно-синий классический костюм, белую рубашку в тонкую полоску и синий галстук в мелкий веточный принт. Обут монарх был в черные кожаные туфли.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В прошлую пятницу, напомним, король и королева присутствовали на концерте In Memoriam в Мадриде. В тот день на Летиции также был аутфит от Carolina Herrera – одного из ее любимых дизайнеров.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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