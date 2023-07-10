В идеальных синих костюмах и галстуках в тон: король Чарльз III встретился с Джо Байденом в Виндзорском замке

Это первая официальная встреча правящего короля и президента США с момента восшествия Чарльза на престол. Официально Букингемский дворец еще 2 июля подтвердил, что встреча состоится.

Король Чарльз III принимает президента США Джо Байдена в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

"Король встретится с президентом Соединенных Штатов Америки в Виндзорском замке в понедельник, 10 июля", — говорилось в заявлении дворца.

Белый дом также опубликовал заявление, в котором сообщил: "Президент Байден сначала отправится в Лондон, Соединенное Королевство, для встреч с королем Чарльзом III и премьер-министром Риши Сунаком, чтобы еще больше укрепить тесные отношения между нашими странами".

Король Чарльз III принимает президента США Джо Байдена в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

Король Чарльз III принимает президента США Джо Байдена в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

Король и президент присоединятся к участникам Форума, где обсудят климатический кризис (Чарльз давний борец за экологию), а после у Байдена состоится встреча с премьер-министром Риши Сунаком на Даунинг-стрит. Из Великобритании он отправится в Вильнюс на саммит НАТО.

Король Чарльз III принимает президента США Джо Байдена в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

На встрече монарх появился в своем синем полосатом костюме, белой рубашке и в галстуке в любимый принт, а президент также был в синем однотонном костюме, белой рубашке и в синем галстуке в мелкую белую крапинку. Оба выглядели очень стильно.

Король Чарльз III принимает президента США Джо Байдена в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

Король Чарльз III принимает президента США Джо Байдена в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

Напомним, на коронации короля Чарльза III 6 мая в Лондоне Джо Байден не присутствовал. Вместо него приезжала его супруга Джилл Байден с внучкой Финнеган Байден, дамы появились на исторической церемонии в желто-голубых нарядах.

Король Чарльз III принимает президента США Джо Байдена в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

Отметим, покойная королева Елизавета встречалась с 13 из 14 действующих президентов США за 70 лет своего правления.

Король Чарльз III принимает президента США Джо Байдена в Виндзорском замке / Фото: Associated Press

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