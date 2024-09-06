В игривом платье в горох: королева Камилла вышла в свет со своими детьми

Том – старший сын Камиллы и Эндрю, он кулинарный критик и писатель. 5 сентября состоялась презентация его кулинарной книги, которая называется "Кулинария и корона".

На светское мероприятие в The Audley Public House в Лондоне королева Камилла приехала в белом платье-рубашке в мелкий горох с поясом на талии, которое дополнила светло-бежевыми кожаными туфлями-лодочками и маленький клатчем. У Камиллы была безупречная прическа и макияж на лице, на шее - золотая цепочка с двумя ее любимыми подвесками Kiki McDonough Apollo с голубым топазом из желтого золота и подвеской с инициалами ее внуков.

Королева Камилла с сестрой Аннабель Эллиот / Фото: Getty Images

Вместе с ней на фото была запечатлена ее младшая сестра Аннабель Эллиот, а также Лора Лопес и Том Паркер-Боулз. Автор книги выбрал для выхода в свет темно-синий костюм и молочно-белую рубашку без галстука, а его сестра была в белом топе, черной кейп-накидке, черных брюках и туфлях-лодочках на каблуках.

Королева Камилла с дочерью Лорой и сыном Томом / Фото: Getty Images

О том, кто такие дети Камиллы мы ранее подробно уже рассказывали.

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