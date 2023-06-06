В их союзе есть нюанс: эксперт раскрыл главный секрет долгого и счастливого брака Чарльза и Камиллы

Многие задаются вопросом, а что же лежит в основе такого крепкого и такого счастливого брака Чарльза и Камиллы, которые женаты уже 18 лет.

Считается, что пара обладает похожим чувством юмора, а это помогает им сглаживать острые углы. Королевский эксперт Дженни Бонд объясняет, что их юмор - это то, что с самого начала связывало эту пару. Камилла способна понять Чарльза, как никто другой", - пишет express.

"Один из величайших даров в длительных отношениях — это юмор, и это то, что Чарльз и Камилла разделяли с самого начала. Она понимала его любовь к комедийному шоу The Goons и полностью понимала его дурацкое, тихое, школьное мальчишеское чувство юмора", - говорит эксперт.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, пара поженилась 9 апреля 2005 года на гражданской церемонии в Виндзорской ратуше, после этого состоялась служба благословения на брак в часовне Святого Георгия.

Стоит вспомнить, что первая жена Чарльза – принцесса Диана – тоже была весела и много смеялась, но, как правило, смеялась она не вместе с Чарльзом, а часто над ним.

А вот королева Камилла своего мужа хорошо понимает. Она едва ли не единственный человек, который может поговорить с ним, когда король рассержен. И Чарльз вряд ли накричит на нее в ответ в такой момент.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Чарльз был вынужден 30 лет ждать разрешения на брак с Камиллой и при чем здесь королева Елизавета II.

Читайте также: