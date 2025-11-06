В интересном образе необычного цвета: королева Рания побывала в Мюнхене

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Реклама

Для этой поездки Иорданская королева выбрала интересного оттенка лук.

На ней был асимметричный жакет из хлопка цвета хаки с коричневым воротником JW Anderson Limited, трикотажный топ от Alaa и широкие брюки из хлопка с градиентом и переплетением тоже от бренда Alaïa.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева дополнила смелый лук мятной плетенной сумкой Bottega Veneta, туфлями-лодочками из кожи фисташкового цвета Jennifer Chamandi, а также двумя браслетами от Dior с розового и белого золота, надела несколько колец с камнями и серьги. Волосы Рания уложила традиционными локонами и сделала выразительный макияж.

Реклама

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

«Вчера я получила незабываемые впечатления от выступления на саммите One Young World Summit в Мюнхене. Было приятно вернуться на эту сцену», — написала королева в подписи к фото.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Напомним, недавно мы показывали, в каком роскошном образе королева Рания появилась на открытии Большого египетского музея в Каире, куда приехала со своей младшей дочерью принцессой Сальмой.