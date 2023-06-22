В интересном платье и босоножках с принтом пейсли: леди Амелия Виндзор на вечеринке в музее

Амелия Виндзор выглядела эффектно в персиково-розовом платье с открытыми плечами и объемной юбкой от бренда Hellessy из осенне-зимней коллекции 2023 года. Девушка дополнила стильный ансамбль босоножками на массивной платформе Michael Kors с принтом пейсли и черной сумкой от британского модельера Лулу Гиннесса.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

На шее у королевской особы было золотое колье, несколько золотых браслетов и колец на пальцах. Ее светлые локоны свободно падали за плечи, а макияж был минимален, подчеркивая ее естественную красоту.

Также недавно леди Амелия посещала мероприятие в Национальной галерее в Лондоне, где блистала в черном миниатюрном платье на бретельках и грубых кожаных туфлях-лоферах от Miu Miu.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

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